Заинский район РТ в этом году намерен производить 100 тонн молока в день

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В Заинском районе Татарстана на этот год поставлена задача – выйти на производство 100 т молока в день. Об этом заявил сегодня на заседании Совета района его глава Разиф Каримов, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Заинский район в прошлом году отличился в сфере сельского хозяйства, подчеркнул докладчик. В частности, с каждого гектара было получено 49,5 центнера зерна, что является самым высоким показателем в республике.

Также сельхозформированиями произведено 30 тыс. т молока, что на 22 процента больше, чем в 2016 году. 95 процентов молока сдается высшим и первым сортом.

«Несмотря на снижение почти на пять рублей закупочных цен на молоко, к началу года мы смогли в два раза увеличить ее рентабельность», – отметил Разиф Каримов.

«По производству сахарной свеклы, кукурузы вы ушли далеко вперед от своих конкурентов», – похвалил за высокие показатели тружеников района Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

В то же время он призвал обратить внимание на увеличение поголовья крупного рогатого скота, заметив, что «у района имеются большие резервы».