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УФСИН по РТ хочет сотрудничать с ДУМ Татарстана в сфере ресоциализации осужденных

15 февраля 2018, 18:32 , Фото: Расих Фасхутдинов

УФСИН по РТ хочет сотрудничать с ДУМ Татарстана в сфере ресоциализации осужденных УФСИН по республике уже работает с Татарстанской митрополией.
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(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Алина Габдуллина). Управление ФСИН России по Татарстану в текущем году собирается наладить контакт с Духовным управлением мусульман РТ.

Об этом рассказал сегодня на круглом столе «Проблемы духовного окормления осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в учреждениях уголовно-исполнительной системы» врио начальника управления Эдуард Хиалеев.

Помощь религиозной организации, по мнению Хиалеева, будет способствовать ресоциализации осужденных и недавно покинувших места лишения свободы людей.

Также докладчик отметил, что его ведомство уже работает с Татарстанской метрополией. Представители православного духовенства встречаются с заключенными, проводят с ними беседы, а после выхода из тюрем помогают им вновь адаптироваться в обществе, пережить психологические сложности, найти работу и оставить преступный путь.


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