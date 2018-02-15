«Барсы» и «нефтехимики» отметились первыми голами на Олимпиаде

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). На стартовавшем в Пхенчхане мужском хоккейном турнире отметим первые результативные действия представителей казанского «Ак Барса» и нижнекамского «Нефтехимика».

Если сборные России и США (в этих командах нет представителей казанского и нижнекамского клубов) оплошали на старте, уступив с одинаковым счетом 2:3 сборным Словакии и Словении, то все остальные фавориты без хлопот добыли первые победы. Не обошлось и без результативного участия «белых барсов» и «нефтехимиков».

Отметим в рядах словаков двух старых знакомых, двух защитников. Томаш Староста не один сезон играл в нижнекамском «Нефтехимике», а Марек Дялога – в казанском «Ак Барсе». В рядах сборной Словении был заметен нападающий «Нефтехимика» Жига Еглич.

Чуть позднее вступили в спор остальные участники мужского турнира. Сборная Швеции без проблем обыграла Норвегию (4:0), по шайбе забросили нападающий «Ак Барса» Антон Ландер и форвард «Нефтехимика» Деннис Эверберг, играл за шведов и защитник нижнекамцев Эрик Густафссон. Сборная Финляндии обыграла Германию (5:2), за финнов играл защитник «Ак Барса» Атте Охтамаа, Чехия не без труда победила Корею (2:1), форвард «Ак Барса» Иржи Секач очков не набрал. Как и канадский нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер, канадцы обыграли Швейцарию (5:1).

Во втором туре 16 февраля сборная России сыграет с командой Словении. После первого тура в активе Словакии три очка, Словении – два, США – одно, России – ноль.