Фарид Мухаметшин вручил жителям Заинского района поздравительные открытки Путина

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Сегодня Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин передал поздравительные открытки Президента России Владимира Путина жителям Заинского района по случаю их юбилея. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Глава парламента во время рабочей поездки в район посетил Дворец культуры «Энергетик», который был открыт в сентябре прошлого года после капремонта. Он ознакомился с деятельностью творческих коллективов и пообщался с юными спортсменами.

Также Фарид Мухаметшин поздравил уважаемых жителей района с юбилеем, который они празднуют 15 февраля. В частности, участница Великой Отечественной войны Анна Моисеева отмечет 95-летие, а труженик тыла Алексей Скворцов – 90-летие.

Глава парламента передал им поздравительные открытки Президента России. В них говорится о том, что вся жизнь сегодняшних юбиляров «будет служить для нынешнего и будущих поколений ярким примером беззаветной любви к Родине, силе духа и несгибаемой воли».