Пользователи нашли очередной баг iPhone

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Владельцы Apple нашли баг, мешающий нормальной работе устройств, сообщает РИА «Новости».

iPhone можно вывести из строя, просто отправив на смартфон сообщение с символом из языка телугу (Индия) — జ్ఞా («знак»), выяснили эксперты портала MobileWorld.

Данное сообщение нельзя прочесть. Также возникнут трудности с доступом ко всем основным приложениям, включая мессенджеры и почту.

Единственный способ «починить» смартфон — попросить кого-нибудь отправить сообщение без знака и потом почистить диалоги.

В компании Apple ситуацию пока не прокомментировали.