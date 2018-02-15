Все новости Татарстан Россия

В мире

Пользователи нашли очередной баг iPhone

15 февраля 2018, 22:35

iPhone можно вывести из строя, отправив на смартфон SMS с индийским символом.
В зоопарке Петербурга обезьяна отняла смартфон у посетительницы
Tele2 предлагает эксклюзивный смартфон по честной цене
В интернет-магазине «МегаФона» снижены цены на официальный смартфон Олимпиады
«МТС» представляет новый смартфон
На мировых рынках появится бамбуковый смартфон

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Владельцы Apple нашли баг, мешающий нормальной работе устройств, сообщает РИА «Новости». 

iPhone можно вывести из строя, просто отправив на смартфон сообщение с символом из языка телугу (Индия) — జ్ఞా («знак»), выяснили эксперты портала MobileWorld.

Данное сообщение нельзя прочесть. Также возникнут трудности с доступом ко всем основным приложениям, включая мессенджеры и почту.

Единственный способ «починить» смартфон — попросить кого-нибудь отправить сообщение без знака и потом почистить диалоги.

В компании Apple ситуацию пока не прокомментировали.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter