На промплощадке Заинского района запустят мощности для хранения 150 тыс. т зерна

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Сегодня Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин с рабочей поездкой побывал в Заинском районе, где посетил промышленную площадку «Заман». В этом году здесь планируют запустить объект мощностью 150 тыс. т хранения зерна, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Заинский элеватор» стал первым резидентом промплощадки «Заман». В прошлом году предприятие заработало в пуско-наладочном режиме.

На сегодня здесь построены мощности для приема более 80 тыс. т зерна. В проект уже вложено более 1,2 млрд рублей.