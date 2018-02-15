Тренер сборной России по бадминтону: «Для нас это не самый лучший жребий»

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Старший тренер сборной России по бадминтону Виктор Малютин назвал попадание женской команды в четвертьфинале чемпионата Европы в Казани на сборную Болгарии «не самым лучшим жребием».

В первом раунде плей-офф россиянкам досталась болгарская команда, но в случае победы хозяйки площадки с большой долей вероятности попадут на действующих чемпионок Европы – датчанок.

«Получилось то, что получилось – для нас это не самый лучший жребий. Тем не менее будем бороться и прикладывать усилия, чтобы пройти дальше. Если смотреть сетку, то кроме Болгарии нам могли попасть еще три команды, которые ниже уровнем», – заявил специалист.

По словам старшего тренера сборной, к решающим матчем европейского первенства команда подходит в хорошем состоянии. «В последнем матче группового этапа разница в классе чувствовалась, мы были сильнее и более сконцентрированы, поэтому сделали то, что должны были. Сегодня дали отдохнуть некоторым лидерам, шанс получили другие девочки. Мы заранее обеспечили себе место в восьмерке, поэтому получили возможность ротировать состав. Все игроки хорошо себя чувствуют перед плей-офф, травм нет», – добавил Малютин.