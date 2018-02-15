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Россия сыграет с Болгарией в четвертьфинале чемпионата Европы по бадминтону в Казани

15 февраля 2018, 17:56 , Фото: pixabay.com

Россия сыграет с Болгарией в четвертьфинале чемпионата Европы по бадминтону в Казани В случае победы российские девушки выйдут на победителя пары Дания – Англия.
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(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Женская сборная России по бадминтону сыграет против команды Болгарии в четвертьфинале чемпионата Европы в Казани. В случае победы россиянки в полуфинале выйдут на победителя пары Дания – Англия.

По итогам группового этапа чемпионата Европы в Казани место в восьмерке сильнейших получили сборные Дании, Англии, России, Болгарии, Германии и Испании как победители своих отборочных групп. Еще две команды вышли в плей-офф как лучшие из команд, занявших вторые места в квартетах, – ими стали сборные Франции и Турции.

Все четвертьфинальные пары чемпионата Европы в Казани выглядят следующим образом: Дания – Англия, Россия – Болгария, Франция – Германия, Турция – Испания. Матчи пройдут в пятницу, 16 февраля. 


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