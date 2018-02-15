Участники «КАМАЗ-Мастера» рассказали жителям Альметьевска о прошедших соревнованиях

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в Альметьевске побывали победители супермарафона «Дакар» – участники команды «КАМАЗ-Мастер». Горожане пообщались со спортсменами, сфотографировались на фоне гоночного «КАМАЗа» и посидели за рулем легендарного авто. Об этом сообщает пресс-служба главы района.

Встреча спортсменов с жителями Альметьевска прошла возле Дворца культуры «Нефтьче». Руководитель и пилоты команды рассказали о соревнованиях и представили видеосюжет. После окончания официальной части горожане смогли задать интересующие вопросы спортсменам, узнать больше о том, как проходили последние соревнования, а также сфотографироваться с победителями.

Команда «КАМАЗ-Мастер» – многократный призер и пятнадцатикратный победитель супермарафона «Дакар». Ее уникальность в том, что она единственная среди элиты международных ралли сама разрабатывает, проектирует, собирает гоночные грузовики и выступает на них в соревнованиях.

Спортивный сезон для команды в этом году начался с участия в 40-м по счету ралли-марафоне высшей категории сложности «Дакар» в Перу, Боливии и Аргентине. С этих соревнований «КАМАЗ-Мастер» привез «золото» и «бронзу».