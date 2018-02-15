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Молодежный министр экологии представит Татарстан на всероссийской премии «Кардо»

15 февраля 2018, 21:07

Мурат Димитров из Татарстана включен в шорт-лист номинации «Предприниматель года».
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(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). На всероссийском конкурсе-премии развития уличного современного спорта и творчества «Кардо » 18 февраля в Ставрополе Татарстан представит руководитель социально-спортивного движения «Зеленый фитнес» и советник председателя молодежного Правительства РТ Мурат Димитров. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Корпорация активной молодежи».

«Кардо» – федеральная премия, которая выявляет самых активных людей в нескольких номинациях: танцор года, трейсер года, воркаутер года, общественник года, предприниматель года и медиамейкер года. Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Мурат Димитров из Татарстана включен в шорт-лист номинации «Предприниматель года».


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