Индонезия купит 11 российских истребителей вопреки недовольству США

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Компания «Рособоронэкспорт» и Министерство обороны Индонезии заключили контракт на поставку 11 многофункциональных истребителей Су-35, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в российской авиапромышленности.

Стоимость контракта составит примерно 1,1 млрд рублей, из которых около половины оплатят встречными поставками.

Переговоры о поставке истребителей велись с 2012 года. В августе прошлого года госкорпорация «Ростех» и индонезийская торговая компания PT PPI заключили соглашение о встречных поставках индонезийских товаров в рамках оплаты контракта.

В январе Индонезию посетил министр обороны США Джеймс Мэттис. В ходе визита США угрожали прервать поставки запчастей к авиатехнике американского производства в случае развития российско-индонезийского военно-технического сотрудничества.