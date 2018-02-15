ФАС обнаружила в Татарстане сговор молочных трейдеров

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Татарстанское УФАС обнаружило сговор молочных трейдеров при покупке сырья, сообщает пресс-служба управления.

В списке ответчиков десять компаний: ГК «Канталь», «Молочная усадьба», «АгроМол», «Молочная индустрия», «СелЭнерго», «ОМК Групп», «Молочный край», «Молком», «Файза» и «Дружба». Каждая из них в сутки закупает от 50 до 120 т сырого молока.

Мониторинг закупочных цен на сырое молоко показал, что с июля по декабрь 2017 года на молочном рынке наблюдалась тенденция повышения закупочных цен на сырье по всем основным предприятиям, закупающим молоко у сельхозпроизводителей. С середины декабря цены снизились и продолжили понижаться до конца января, несмотря на то, что в зимний период надои снижаются, а спрос остается на прежнем уровне.

УФАС также выяснило, что в 2018 году закупочные цены на молоко снизились на девяти предприятиях на 3,48 — 6,9 рубля за килограмм, шесть из которых закупают молоко у трейдеров.

Средние закупочные цены при покупке молока у сельхозпроизводителей оказались выше цен, по которым молоко у сельхозпроизводителей закупают трейдеры. Переработчики берут молоко по цене от 21 до 26,5 рубля за килограмм, трейдеры — от 18,5 до 23,5 рубля, отметило УФАС.