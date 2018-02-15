Материалы из музейных собраний Казани о Верещагине представят в Третьяковке

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). На выставке «Василий Верещагин» в Государственной Третьяковской галерее будут представлены работы из музейных собраний Казани, сообщает ТАСС.

Основной состав экспозиции складывается из собрания Третьяковской галереи – около 100 живописных и 130 графических произведений. Всего будет представлено более полутысячи произведений: живопись, графика, скульптура, фотография и архивные материалы. Показ дополнят работы из Государственного русского музея и из музейных собраний разных городов России, в том числе и Казани.

Выставка откроется 7 марта. Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала, что посещение выставки будет организовано по сеансам, каждый из которых будет длиться 30 минут. На каждый сеанс будет продаваться 250 билетов, из них 50 билетов оставят для продажи в день посещения выставки.