Активисты ОНФ попросят власти Татарстана обустроить пять парков в Набережных Челнах

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Активисты Общероссийского народного фронта намерены обратиться к республиканским властям с просьбой включить в госпрограммы по благоустройству Набережных Челнов пять новых участков. Об этом пишут «Челнинские известия».

Общественники предлагают создать экопарк на территории Шильнинского леса. В частности, в той части города, где расположены 66-й, 67-й и 68-й микрорайоны, Большая Шильна.

Здесь необходимо проложить велодорожки и аллею для прогулок, построить детские площадки, рассказал руководитель инициативной группы по этому проекту Артем Леонов. «Предлагается обустроить “сказочный лес” – это часть парка с причудливыми деревьями; “царство мостов” – для этого перекинуть через овраги уменьшенные копии всемирно известных мостов; дендрарий, благоустроенные родники и смотровую площадку», – добавил он.

В список приоритетных проектов общественников также попали спортивный парк «Олимпийский» (возле одноименного спорткомплекса), парк между 52-м комплексом и заводом двигателей, парковые территории вокруг учебных корпусов КФУ (напротив медгородка) и около санатория «Жемчужина».