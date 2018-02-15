Специалист: При переходе на газ в Татарстане расходы на топливо упадут в два раза

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Егор Никитин). Переход с дизеля на газомоторное топливо позволит сэкономить татарстанскому АПК миллиарды рублей. Затраты на переоборудование окупаются уже через несколько месяцев. При этом безопасность газа выше, чем у обычного топлива. Такие данные сегодня озвучили на тематическом круглом столе в рамках Поволжского агропромышленного форума в Казани.

Аграрии со всей республики собрались за круглым столом для обсуждения поэтапного перехода на природный газ сельхозтехники РТ. Отказ от дизеля в пользу метана сулит существенное снижение затрат на топливо, рассказал присутствующим ведущий специалист механизации объектов животноводства и энергоресурсов Минсельхозпрода РТ Наиль Алиулов.

«Например, возьмем грузовик „КАМАЗ“. Если он будет ездить на дизтопливе, то расходует 50 литров на 100 км пути. А дизель сейчас стоит более 40 рублей за литр, затраты получаются 2 тыс. рублей на 400 км пробега. В год это уже 2,3 млн рублей. А если мы посмотрим на газ, то он стоит 13,5 рубля. С ним годовые затраты на этот же грузовик получаются 1,2 млн — экономия на топливе в два раза», — заявил специалист и отметил, что в этом случае переоборудование окупится уже через четыре месяца.

Татарстанский АПК ежегодно использует 160 тыс. тонн дизельного топлива и 18 тыс. тонн бензина, на это уходят миллиарды рублей. Это сказывается и на себестоимости произведенных товаров, заметил спикер.

«Если мы будем потреблять на таких же условиях метан, то получится экономия в 2,5 – 3 раза», — подчеркнул Наиль Алиулов.

Он добавил, что в качестве газомоторного топлива используется природный метан под давлением 200 атмосфер. Этот газ легче воздуха, он быстро улетучивается, и его безопасность выше, чем у дизтоплива.

«Ведь в бензобаке постоянно есть кислород, горючая смесь паров топлива. В газовом оборудовании такого нет», — заключил Алиулов.

С ним согласился заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Тальгат Тагирзянов. Сейчас республиканские власти активно работают над переводом сельхозтехники на газомоторное топливо и намерены наверстать план перевода, отметил замминистра.

«Сейчас провели совещание, дали установку. И с каждого района, с конкретных хозяйств конкретный вид техники мы соберем. По служебному транспорту есть своя процедура оплаты, ведь бюджетные учреждения должны делать это через конкурс. Поэтому сначала мы определимся с планами по месяцам и дальше решим вопрос по оплате», — объяснил Тагирзянов.

Главное, что процесс перехода на газ не стоит на месте. Об этом в том числе свидетельствуют итоги прошлого года, отметил чиновник.

«Это самое начало пути. У нас и прошлый год был неплохим в плане перехода на газ. Сейчас же будет конкретная работа с хозяйствами», — рассказал замглавы Минсельхозпрода республики.

Он добавил, что по мере решения инфраструктурных вопросов география газомоторного топлива в РТ будет расширяться.

Программа установки газового оборудования стартовала в республике в 2013 году. С тех пор многое изменилось, говорит гендиректор «АвтоЭкоСистем» Тигран Иванов. Его фирма занимается переоборудованием машин на газ уже шесть лет.

«Сейчас стало поступать больше заявок на перевод дизельной техники: тракторов, грузовиков, комбайнов, спецтехники. И это становится все актуальней, поскольку цена дизтоплива постоянно растет, многим приходится искать варианты экономии», — рассказал журналистам Иванов.

В свое время его фирма разрабатывала систему экономии дизтоплива через замещение метаном. Эти труды заметили специалисты из «КАМАЗ-Мастера», которые использовали эти наработки для перевода дизельного грузовика на газо-дизель.

«Сегодня мы переводим на газ тракторы МТЗ-82 и другую технику. Наши инженеры активно развивают это направление. В этом году мы запланировали перевести более 50 единиц техники. Все зависит от спроса. Может быть, переведем и больше», — заключил Тигран Иванов.

Участники круглого стола смогли лично ознакомиться с газомоторной техникой. Ее образцы выставили недалеко от павильонов форума. Среди них оказались трактор МТЗ-82, произведенный на территории Татарстана, новый энергонасыщенный трактор МТЗ-3522, а также переоборудованный в Набережных Челнах трактор К-702 и пикап УАЗ «Профи».