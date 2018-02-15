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Общество

В России ужесточили нормы техосмотра автомобилей

15 февраля 2018, 17:08

Нельзя будет получить документ, если в автомобиле был произведет демонтаж заводских стеклоочистителей и стеклоомывателей.
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(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В России ужесточили нормы техосмотра машин, которые не будут допускаться на дороги с техническими неисправностями. Об этом пишут «Известия».

Речь, в частности, идет о неполадках в усилителе руля. Нельзя будет получить документ, если в автомобиле был произведен демонтаж заводских стеклоочистителей и стеклоомывателей. Кроме того, протекторы шин должны быть одинаковыми на всех колесах. Водитель также обязан иметь аварийный знак, аптечку и огнетушитель.

Об изменениях в прохождении ТО стало известно в декабре. Тогда говорилось, что штраф за непройденный техосмотр составит 800 рублей, также будет усилен контроль за операторами ТО.


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