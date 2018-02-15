Россиянки вышли в четвертьфинал чемпионата Европы по бадминтону в Казани

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Женская сборная России без потерь прошла групповой этап командного чемпионата Европы, который с 13 по 18 февраля проходит в Казани. В трех матчах россиянки одержали три победы, обыграв команды Турции, Эстонии и Латвии.

Завершали российские бадминтонистки групповой этап игрой против сборной Латвии – перед этой встречей тренерский штаб россиян произвел некоторые перестановки в составе, чтобы дать проявить себя всем спортсменкам.

Вне игры на этот матч осталась татарстанская бадминтонистка Евгения Косецкая, но это не помешало хозяйкам площадки уверенно переиграть латвийскую команду. В одиночном разряде Наталья Перминова, Ксения Евгенова и Елена Комендровская не оставили шансов Еве Попе, Монике Радовске и Екатерине Романовой соответственно. В парах россиянки также не испытали никаких проблем и заработали два очка, одержав итоговую победу над командой Латвии.

Таким образом, сборная России с тремя победами занимает первое место в группе 4 и выходит в четвертьфинал турнира.