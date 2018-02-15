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Общество, Hi-Tech

В России произошел массовый сбой в работе YouTube

15 февраля 2018, 17:17

Неполадки коснулись работы сервиса на персональных компьютерах.
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(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Российские пользователи пожаловались на сбои в работе видеосервиса YouTube, пишет газета «Известия».

Сообщения о неполадках россияне опубликовали в социальных сетях.

Сбой в работе YouTube произошел вчера вечером, неполадки не устранили до сегодняшнего утра. Сайт перестал показывать видео, вместо многих роликов можно было наблюдать черный квадрат.

Неполадки коснулись работы сервиса на персональных компьютерах. На мобильных устройствах видео проигрывалось так же, как обычно, отметили пользователи.


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