Samsung научил «умные» часы измерять артериальное давление

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Южнокорейская корпорация Samsung запатентовала технологию, которая замеряет артериальное давление с помощью «умных» часов, сообщает GSM-Arena.

Датчик на задней панели часов, прилегающей к запястью, измеряет артериальное давление с помощью луча света. Примерно по тому же принципу работают пульсометры в «умных» часах и фитнес-браслетах. Чтобы показатели были максимально точными, часы должны быть плотно прижаты к руке пользователя.

Сообщение о дате появления этого гаджета в разработке пока нет. Известно, что новый девайс сможет дебютировать в линейке спортивных гаджетов Samsung Gear X.