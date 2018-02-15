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Samsung научил «умные» часы измерять артериальное давление

15 февраля 2018, 16:52

Датчик на задней панели часов, прилегающей к запястью, измеряет артериальное давление с помощью луча света.
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(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Южнокорейская корпорация Samsung запатентовала технологию, которая замеряет артериальное давление с помощью «умных» часов, сообщает GSM-Arena.

Датчик на задней панели часов, прилегающей к запястью, измеряет артериальное давление с помощью луча света. Примерно по тому же принципу работают пульсометры в «умных» часах и фитнес-браслетах. Чтобы показатели были максимально точными, часы должны быть плотно прижаты к руке пользователя. 

Сообщение о дате появления этого гаджета в разработке пока нет. Известно, что новый девайс сможет дебютировать в линейке спортивных гаджетов Samsung Gear X.


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