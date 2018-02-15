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Рустам Минниханов рассказал Дмитрию Медведеву о будущем экономики Татарстана

15 февраля 2018, 16:47 , Фото: tatarstan.ru

Рустам Минниханов рассказал Дмитрию Медведеву о будущем экономики Татарстана Президент РТ упомянул ОЭЗ «Алабуга», Камский кластер «ИнноКам» и инновационный город Иннополис.
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(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал Премьер-министру России Дмитрию Медведеву о перспективах инвестиционных и инновационных проектов, реализуемых в республике. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Лидер республики упомянул развитие особой экономической зоны «Алабуга» и Камского инновационного территориально-производственного кластера «ИнноКам», а также инновационного города Иннополис и ОЭЗ «Иннополис».

Разговор Рустама Минниханова и Дмитрия Медведева состоялась на стенде Республики Татарстан, представленном на выставке Российского инвестиционного форума в Сочи.

Помимо Татарстана свои стенды на выставке представили Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ленинградская, Московская, Саратовская, Тульская и Ростовская области.  


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