Рустам Минниханов рассказал Дмитрию Медведеву о будущем экономики Татарстана

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал Премьер-министру России Дмитрию Медведеву о перспективах инвестиционных и инновационных проектов, реализуемых в республике. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.
Лидер республики упомянул развитие особой экономической зоны «Алабуга» и Камского инновационного территориально-производственного кластера «ИнноКам», а также инновационного города Иннополис и ОЭЗ «Иннополис».
Разговор Рустама Минниханова и Дмитрия Медведева состоялась на стенде Республики Татарстан, представленном на выставке Российского инвестиционного форума в Сочи.
Помимо Татарстана свои стенды на выставке представили Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ленинградская, Московская, Саратовская, Тульская и Ростовская области.