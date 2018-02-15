(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). МЧС Татарстана начало подготовку к половодью, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Разработанный план мероприятий нацелен в первую очередь на защиту населения в период «большой воды». Он включает в себя систематические выезды сотрудников в населенные пункты, попадающие в зону предполагаемое затопления, для проведения методической работы с руководством районов и с населением. Спасатели расскажут жителя республики о правилах поведения во время весеннего половодья.

До первого апреля 2018 года сотрудники министерства должны проверить состояние систем оповещения, организовывать радиосвязь с населенными пунктами и провести учебные тренировки.

Чтобы избежать ледовых заторов на реках организуют дробление и подрыв льда. Также будут очищены водопропускные трубы, ливнестоки и каналы ливневой канализации на дорогах в городах и районах республики.