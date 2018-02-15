Татарстан стал участником межрегионального промышленного кластера

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Татарстан стал участником соглашения о создании межрегионального промышленного кластера «Композиты без границ». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в подписании четырехстороннего соглашения о создании кластера.

Межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ» объединит три субъекта Федерации – Татарстан, Московскую и Саратовскую области.

Соглашение позволит увеличить объемы производства и реализации промышленной продукции, выпускаемой на территории регионов – участников соглашения. Кроме того, оно будет содействовать социально-экономическому развитию регионов, росту объема инвестиций, производительности труда на промышленных предприятиях – участниках кластера, а также способствовать созданию новых рабочих мест.

Цель сотрудничества – увеличить российский рынок композитных материалов, повысить кооперацию российских производителей и продвинуть их продукцию на международном рынке.