Ильсуру Метшину в казанском микрорайоне Дербышки пожаловались на капремонт

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). На качество и полноту капитального ремонта своего дома пожаловались мэру Казани жители дома № 21 по ул. Халезова в микрорайоне Дербышки. Об этом сообщается на официальном портале мэрии столицы Татарстана.

О существующих проблемах Ильсуру Метшину 8 февраля рассказала сотрудница завода «Электроприбор». Градоначальник принял приглашение лично проинспектировать многоквартирный жилой дом и сегодня выполнил свое обещание.

В пятиэтажке, возведенной еще 1971 году как общежитие, а сегодня считающейся многоквартирным домом, проживают 168 человек. Капитальный ремонт здесь делали в 2013 году, но тогда ограничились обновлением внутридомовых инженерных коммуникаций, установкой общедомовых узлов учета расхода воды и тепла и ремонтом кровли.

Общая стоимость выполненных работ составила 6 млн 870 тыс. рублей. Но всех проблем строители тогда не решили, пожаловались местные жители. Состояние подъездов (на тот момент законом РТ № 52 ремонт мест общего пользования не предусматривался – прим. Т-и) и внутридворовых дорог оставляет желать лучшего.

«Здесь осталось два основных вида работ – центральное отопление и подъезды. Мы текущим ремонтом сами коммуникации, нижний розлив, запорные арматуры уже поменяли. Подъезды в этом году сделаем. На это уйдет порядка миллиона рублей», – доложил генеральный директор управляющей компании «ЖКХ Дербышки» Нияз Гиниятов.

Мешают жильцам и уже вросшие в землю гаражи во дворе. Разобраться с этим вопросом Метшин поручил главе Советского района Рустему Гафарову.

Пообещал мэр решить вопрос и с асфальтированием внутридворовых дорог. Но не в этом году. «Не все сразу. В этот летний строительный сезон в подъезде ремонт сделаем. Следующим годом зайдем во двор. Этим годом не получится, потому что здесь нужен проект водопонижения. Если мы просто асфальт закатаем, у вас он держаться не будет, поэтому нужен проект», – сообщи он.

Пока же придется ограничиться временным решением. Подумать над тем, как сделать так, чтобы люди в ожидании ремонта дорог могли нормально передвигаться по территории, придется главе района.

А вот следить за состоянием мусорной площадки нужно самим жильцам, уверен градоначальник. «Если вы, жители, не сможете содержать ее в чистоте, кто это должен делать? Глава района должен приходить и аккуратно мусор складывать?» – поинтересовался Метшин у окруживших его людей.

