Глава Минобороны Дании заметил «русский след» в кибератаках по всему миру

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Российские хакеры нападают на международные компании, чтобы нанести им вред, таким образом подрывая западные демократии. Об этом заявил министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Berlingske Business.

Он привел в пример ряд кибератак в 2017 году, в частности, на датскую судоходную компанию Maersk. Фредериксен уверен, что россияне ведут схожую со вмешательством в выборы в США политику по всему миру. Он призвал защищаться от киберпреступников.

Ранее Великобритания назвала Россию ответственной за атаку вируса NotPetya.