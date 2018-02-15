Российского «солдата будущего» нашли в компьютерной игре

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Пользователи социальных сетей обнаружили сходство между концепцией российского «солдата будущего», созданной предприятиями госкорпорации «Ростех», и экипировкой американского спецназовца из компьютерной игры Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier.
Слева концепт-арт экипировки российского "солдата будущего", которую на днях показал Рогозин. Справа бокс-арт игры Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier.— Лентач (@oldLentach) 15 февраля 2018 г.
Найдите 10 отличий pic.twitter.com/mOXwVMIo3R
Концепцию «солдата будущего» 13 февраля представил на своей странице в Facebook’е вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Рогозин. Ранее она была продемонстрирована депутатам Государственной Думы, посетившим Фонд перспективных исследований.
Разработчиками идеи выступили «Ижмаш», ныне ставший концерном «Калашников», НИИ «Циклон» и французская компания Sagem, занимающаяся военной электроникой и коммуникационными системами.
Игра Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier была выпущена в 2012 году. Ее герои – бойцы отряда американского спецназа 2024 года, действующие в разных странах.