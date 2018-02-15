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Политика, Общество

Российского «солдата будущего» нашли в компьютерной игре

15 февраля 2018, 16:32

Пользователи соцсетей удивились сходству между концепцией «солдата будущего» и экипировкой спецназовца из компьютерной игры.
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(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Пользователи социальных сетей обнаружили сходство между концепцией российского «солдата будущего», созданной предприятиями госкорпорации «Ростех», и экипировкой американского спецназовца из компьютерной игры Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier.

Концепцию «солдата будущего» 13 февраля представил на своей странице в Facebook’е вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Рогозин. Ранее она была продемонстрирована депутатам Государственной Думы, посетившим Фонд перспективных исследований.

Разработчиками идеи выступили «Ижмаш», ныне ставший концерном «Калашников», НИИ «Циклон» и французская компания Sagem, занимающаяся военной электроникой и коммуникационными системами.

Игра Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier была выпущена в 2012 году. Ее герои – бойцы отряда американского спецназа 2024 года, действующие в разных странах. 


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