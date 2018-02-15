Медведев поручил увеличить программу «народных ОФЗ» на 100 млрд рублей

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству финансов увеличить программу эмиссии облигаций федерального займа для населения на 100 млрд рублей, пишет газета «Ведомости».

Для финансирования инфраструктурных проектов регионы могут выпускать свои облигации, отметил Медведев на Российском инвестиционном форуме, проходящем в Сочи.

«Хороший пример инструментов долгосрочного инвестирования – выпуск ОФЗ для физлиц. Их продажа стартовала весной прошлого года. Первая же эмиссия была раскуплена очень быстро, в итоге граждане приобрели ОФЗ на сумму порядка 30 млрд рублей», – отметил Премьер.

Люди, по мнению Медведева, доверяют этим ценным бумагам в силу их надежности и разумной доходности.

Облигации федерального займа – это ценные бумаги, которые выпускает Минфин. При их покупке физическое лицо в определенном смысле одалживает деньги государству на определенный срок. По ОФЗ гражданин получает купонный доход примерно раз в полгода на протяжении всего срока действия облигации. По его истечению ему возвращается первоначальная стоимость самой облигации.