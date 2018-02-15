Фото с дочерью на плечах у бойфренда Волочковой вызвало возмущение в Сети

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Анастасию Волочкову осудили за снимок, на котором ее 12-летняя дочь Ариадна уселась на плечи бойфренда танцовщицы.
Волочкова поделилась снимками с праздничного вечера. Она показала, как украсила дом сердечками и привела своих домочадцев в порядок. «Прекрасный вечер! А ему предшествовало это... Салон красоты на дому и наша любимая Катя! Ариша помогала постричь Мишу. Хорошего вам праздника влюбленных», – рассказала Анастасия и отключила опцию комментирования фотографий.
Однако поклонники, не на шутку встревожившись снимком, высказали свое мнение в следующем посте Волочковой. Многие даже сочли, что Анастасия жаждет скандалов вокруг себя. «Надо Аришиному отцу вмешиваться в ситуацию, творится что-то невообразимое, переходящее все границы...», – решили фолловеры.
Ранее Волочкова представила нового избранника в День влюбленных.
Прекрасный вечер! А ему предшествовало это...😂👍🏼 Пролистните! Салон красоты на дому и наша любимая Катя! @haiircut Ариша @ariadna_volochkova помогала постричь Мишу.👍🏼😂 Хорошего вам праздника Влюбленных! ❤️ #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #творчество #я #танец #музыка #зима #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #beautiful #enjoy #instagood #me #love #look #followme