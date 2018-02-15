Водителя сгоревшего под Заинском автобуса приговорили к четырем с половиной годам колонии-поселения

(Заинск, 15 февраля, «Татар- информ», Эльвира Мухаметдинова). Сегодня в суде Заинска вынесли приговор водителю автобуса, в котором в июле прошлого года сгорели 14 человек.

Страшная авария произошла в ночь на 2 июля на 52-м км трассы Набережные Челны-Альметьевск. В аварию попал автобус, который ночью столкнулся с «КАМАЗом», буксировавшим «МАН». От удара автобус загорелся, выехал на разделительную полосу и перевернулся.

Суд приговорил водителя автобуса Александра Ижмукова к четырем с половиной годам колонии-поселения. Еще на три года после этого он будет лишен права управлять транспортными средствами.