«Лукойл» увеличит дивиденды за 2017 год с учетом инфляции в России

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Компания «Лукойл» планирует выплатить дивиденды за 2017 год на уровне 2016 года с поправкой на инфляцию в России, сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Вагита Алекперова.

Компания также сохранила планы по выплате промежуточных дивидендов, отметил Вагит Алекперов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Ранее «Лукойл» утвердил среднесрочный план развития компании на 2018 — 2020 годы и долгосрочную стратегию на 2018 — 2027 годы, в которую заложил устойчивый рост дивидендов.