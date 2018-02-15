Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

«Лукойл» увеличит дивиденды за 2017 год с учетом инфляции в России

15 февраля 2018, 18:22

Корпорация также выплатит промежуточные дивиденды, заявил глава компании Вагит Алекперов.
Вице-президент «Лукойла» нажаловался на одноклассницу сына
Молодежный театр на Булаке представил в Казани премьеру спектакля «Краснобай»
ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» признан нарушителем закона о защите конкуренции в РТ
Рустам Минниханов: "Наши отношения с "Лукойлом" могут становиться только лучше"
«Лукойл»: 3 миллиона долларов за каждую АЗС

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Компания «Лукойл» планирует выплатить дивиденды за 2017 год на уровне 2016 года с поправкой на инфляцию в России, сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Вагита Алекперова.

Компания также сохранила планы по выплате промежуточных дивидендов, отметил Вагит Алекперов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Ранее «Лукойл» утвердил среднесрочный план развития компании на 2018 — 2020 годы и долгосрочную стратегию на 2018 — 2027 годы, в которую заложил устойчивый рост дивидендов.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter