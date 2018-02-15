Лучшие студенческие трудовые отряды РТ 2017 года разделят миллионный призовой фонд

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Церемония награждения ежегодной премии «Студенческий трудовой отряд года-2017» станет главным событием III Республиканского форума студенческой трудящейся молодежи «Не словом, а делом!», который пройдет 17 февраля в Казани. Призовой фонд премии в этом году составил 1 млн рублей, рассказал директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Ринат Садыков сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

На третий форум СТО со всей республики съедутся 1200 делегатов, среди которых члены лучших трудовых отрядов муниципальных образований, городских округов Татарстана, молодые передовики промышленного сектора и ветераны труда. Форум также станет началом празднований по случаю 55-летия движения СТО в республике.

«1963 год – это первый год, когда студенческие строительные отряды тогда еще Института строительства выехали в Казахстан на целину. С этого времени закладывались достаточно серьезные традиции движения. Мы понимаем, что некий спад был в перестроечный период: и количество рабочих мест упало, и количество студентов, которые работали в СТО, снизилось, но при поддержке Правительства нашей республики и Министерства по делам молодежи и спорту РТ с 2001 года это движение в республике набирает обороты. Уже более 10 тысяч студентов ежегодно имеют возможность трудоустройства в летнее время в разных направлениях», – рассказал Садыков.

В настоящее время трудовые отряды в Татарстане занимаются строительством дорог, мостов и социально значимых объектов. Члены педагогических отрядов имеют возможность трудоустройства в детские оздоровительные лагеря Татарстана, Краснодарского края и Республики Крым. Отряды проводников в летнее время работают в рядах специалистов РЖД.