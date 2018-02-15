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Звезда «Сталинграда» Петр Федоров встречается с «топ-моделью по-русски»

15 февраля 2018, 22:11 , Фото: соцсети

Звезда «Сталинграда» Петр Федоров встречается с «топ-моделью по-русски» Поклонники сразу же признали в девушке участницу проекта «Топ-модель по-русски» Анну Соколову.

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Звезда фильмов «Дуэлянты» и «Сталинград» Петр Федоров удивил своих поклонников, опубликовав фото в Instagram с новой возлюбленной.

Снимок с красавицей-возлюбленной актер лаконично подписал: «С праздником». Поклонники сразу же признали в девушке участницу проекта «Топ-модель по-русски» Анну Соколову. К тому же на своей странице она также опубликовала совместный снимок с Федоровым.

Как выяснилось, сейчас влюбленные отдыхают на Шри-Ланке. «Так мило! С праздником вас!», «Прекрасные!», «Несмотря на сегодняшний до ужаса мегаванильный день, это фото искреннее, очень радует. Да будет с вами любовь», – желают подписчики.

С предыдущей пассией Федоров прожил 14 лет в гражданском браке, но до ЗАГСа влюбленные так и не дошли.

 

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Публикация от Ani Sokolova (@anisokolova)

 

#спраздничкомепт

Публикация от Petrpetrovitch (@petrpetrovitch)


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