Звезда «Сталинграда» Петр Федоров встречается с «топ-моделью по-русски»

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Звезда фильмов «Дуэлянты» и «Сталинград» Петр Федоров удивил своих поклонников, опубликовав фото в Instagram с новой возлюбленной.

Снимок с красавицей-возлюбленной актер лаконично подписал: «С праздником». Поклонники сразу же признали в девушке участницу проекта «Топ-модель по-русски» Анну Соколову. К тому же на своей странице она также опубликовала совместный снимок с Федоровым.

Как выяснилось, сейчас влюбленные отдыхают на Шри-Ланке. «Так мило! С праздником вас!», «Прекрасные!», «Несмотря на сегодняшний до ужаса мегаванильный день, это фото искреннее, очень радует. Да будет с вами любовь», – желают подписчики.

С предыдущей пассией Федоров прожил 14 лет в гражданском браке, но до ЗАГСа влюбленные так и не дошли.

🥥🥥 Публикация от Ani Sokolova (@anisokolova) Фев 14, 2018 в 6:00 PST