Власти РФ впервые признали возможную гибель россиян под ударом коалиции в Сирии

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Власти РФ впервые признали гибель россиян под ударом коалиции во главе с США в Сирии с оговоркой, что их гражданство пока точно не установлено.

Речь идет о возможной смерти пяти человек, приводят «Ведомости» данные МИД РФ. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, это не военные люди, уточняет «Эхо Москвы».

Ранее стало известно, что так называемых «русских наемников» привезли в медучреждения Москвы и Петербурга.

Западные СМИ называли цифры в 100 – 200 российских жертв атаки коалиции в районе Дейр-эз-Зора 7 февраля.