(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Татарстан и Челябинский трубопрокатный завод продолжат совместную подготовку кадров. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем совета директоров ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» Андреем Комаровым.

Стороны обсудили взаимодействие по совместным проектам и договорились о дальнейшем сотрудничестве при подготовке высококвалифицированных рабочих кадров, востребованных на рынке труда.

В декабре 2013 года Министерство образования и науки РТ и ЗАО «Римера», которое входит в состав группы ЧТПЗ, подписали соглашение о взаимодействии в сфере подготовки кадров. Агентство стратегических инициатив поддержало проект, который получил название «Колледж будущего Татарстана». Площадкой для реализации проекта стали ООО «Алнас» (входит в группу компаний «Римера») и Альметьевский профессиональный колледж.

На территории ООО «Алнас» был возведен учебно-лабораторный комплекс, где готовят специалистов профильных машиностроительных профессий и специальностей в соответствии с требованиями ЗАО «Римера».