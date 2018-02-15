Роскомнадзор начал блокировать сайты за продажу билетов-подделок на ЧМ-2018

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Роскомнадзор заблокировал 16 сайтов за продажу билетов-подделок на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, пишет «Российская газета».

Ресурсов, на которых нелегально распространялись билеты на мундиаль, было гораздо больше. По решению суда в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзором внесены 200 страниц, где торговали футбольными билетами. Владельцы почти 170 сайтов удалили информацию о билетах-подделках.

Провайдерам хостинга уже направлены уведомления об ограничении доступа к 16 заблокированным ресурсам. Он будет восстановлен после выполнения требований, указанных в судебных решениях, отмечают в Роскомнадзоре.