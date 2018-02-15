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Роскомнадзор начал блокировать сайты за продажу билетов-подделок на ЧМ-2018

15 февраля 2018, 16:10

Доступ к 16 сайтам, на которых продавали поддельные билеты на мундиаль, приостановлен.
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(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Роскомнадзор заблокировал 16 сайтов за продажу билетов-подделок на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, пишет «Российская газета».

Ресурсов, на которых нелегально распространялись билеты на мундиаль, было гораздо больше. По решению суда в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзором внесены 200 страниц, где торговали футбольными билетами. Владельцы почти 170 сайтов удалили информацию о билетах-подделках. 

Провайдерам хостинга уже направлены уведомления об ограничении доступа к 16 заблокированным ресурсам. Он будет восстановлен после выполнения требований, указанных в судебных решениях, отмечают в Роскомнадзоре.


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