Ксения Собчак рассказала о сорванной свадьбе с олигархом

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Ксения Собчак в интервью Tatler рассказала, почему сбежала с собственной свадьбы с олигархом Александром Шустеровичем, пишет Woman.ru.

13 лет назад, в 2005 году, светская львица готовилась к свадьбе и даже купила наряд у Валентина Юдашкина и организовала торжество, однако в последний момент передумала и отменила регистрацию.

Собчак поняла, что жизнь с миллиардером будет беззаботной, но в то же время скучной и однообразной. По словам блондинки, она не захотела жить в Сен-Тропе, прозябать в роскоши и страдать от безделья.

« <…> Первые три года — поездки в Сен-Тропе, машина, красивая жизнь, самолет, а потом ты понимаешь, что это одно и то же. Тебе неинтересно, тебе неинтересны женщины на соседних виллах. И тебе неинтересны разговоры про размеры бриллиантов. И кто с кем переспал и чью любовницу вчера видели на чьей-то лодке. Я поняла, что лучше месяц на съемках в Москве, чем в этом Сен-Тропе в открытой машине и на шопинге», — заявила Собчак.

В итоге теледива продолжила работу над рядом проектов, среди которых были и съемки в «Доме-2». Сейчас Собчак баллотируется в Президенты РФ. Несмотря на минимальные шансы, политик заявляет, что неудачи делают ее настойчивее.

