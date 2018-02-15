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Экономика и финансы

«Татспиртпром» перевезет из Армении миллион литров абсолютного алкоголя

15 февраля 2018, 17:46

На перевозку 100 тыс. декалитров коньячного дистиллята АО «Татспиртпром» выделило 26 млн рублей.
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(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). АО «Татспиртпром» перегонит из Армении миллион литров абсолютного алкоголя. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Речь идет о перевозке в Казань 100 тыс. декалитров коньячного дистиллята. Исполнитель должен будет оказывать услуги в течение 2018 года. Цена контракта – 26 млн рублей.

«Армянский коньяк — общепризнанный, по крайней мере, в странах СНГ он один из наиболее популярных. Армения сохранила традиции производства этого коньяка. Несмотря на то что французы считают, что коньяком можно только их продукцию называть, за последние 20 лет у нас термин прижился, и для нас он не менее родной, чем для французов. Вполне нормальная продукция», — прокомментировал ИА «Татар-информ» директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз.


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