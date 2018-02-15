В Елабужском районе приостановлена деятельность двух предприятий

(Елабуга, 15 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). За несоблюдение экологических требований в области охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами производства и потребления, охраны водных ресурсов по решению суда приостановлена деятельность двух предприятий Елабуги. Об этом рассказал государственный инспектор РТ по охране природы Виталий Сабиров.

Речь идет об ООО «Паллет-экспресс» и ИП «Нургатин».

«Специалистами лаборатории Прикамского территориального управления отбирались пробы на источниках выбросов, на основании которых в отношении юридических лиц материалы дела направлялись в городской суд для административной приостановки деятельности. Сроки приостановки – от 30 до 90 суток. Кроме этого, в области охраны атмосферного воздуха выявлено 12 нарушений. Особое внимание при проведении проверок уделяется наличию газоочистных установок», – отметил Виталий Сабиров.

Всего местными экологами за год выявлено 189 нарушений, из которых 132 устранены. Общая сумма наложенных штрафов составила 2 миллиона 517 тысяч рублей.

