В Татарстане обнаружена свалка ртутных ламп

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Свалка ртутных ламп площадью 40 квадратных метров обнаружена экологами в Альметьевском районе Татарстана. По горячим следам к ответственности привлечены четверо нарушителей, сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.
Четверо мужчин смешали опасные и безопасные отходы, устроили несанкционированную свалку и занимались предпринимательской деятельностью без лицензии на перевозку вредных отходов. Нарушителей природоохранного законодательства экологи смогли вычислить по морфологическому составу мусора.
Всех мужчин привлекли к административной ответственности. Организаторам свалки выдано представление об устранении нарушения в течение месяца. На сегодняшний день свалка ликвидирована. Материалы по факту незаконной перевозки отходов экологи передали в отдел МВД по Альметьевскому району.