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В Татарстане обнаружена свалка ртутных ламп

15 февраля 2018, 17:30

Организаторов свалки опасных отходов в Альметьевском районе экологи вычислили по морфологическому составу мусора.
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(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Свалка ртутных ламп площадью 40 квадратных метров обнаружена экологами в Альметьевском районе Татарстана. По горячим следам к ответственности привлечены четверо нарушителей, сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

Четверо мужчин смешали опасные и безопасные отходы, устроили несанкционированную свалку и занимались предпринимательской деятельностью без лицензии на перевозку вредных отходов. Нарушителей природоохранного законодательства экологи смогли вычислить по морфологическому составу мусора.

Всех мужчин привлекли к административной ответственности. Организаторам свалки выдано представление об устранении нарушения в течение месяца. На сегодняшний день свалка ликвидирована. Материалы по факту незаконной перевозки отходов экологи передали в отдел МВД по Альметьевскому району.


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