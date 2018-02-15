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Экономика и финансы, Общество

Голодец назвала повышение пенсий до 25 тыс. рублей главным приоритетом Правительства

15 февраля 2018, 16:17

По словам вице-премьера, чем быстрее увеличатся пенсии, тем лучше будут чувствовать себя пожилые люди.
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(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Приоритетной задачей Правительства РФ является повышение пенсий до 25 тыс. рублей. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец, передает ТАСС.

Среди ближайших приоритетов развития пенсионной стратегии – вывод размера пенсий на уровень в два с половиной прожиточных минимума, отметила она.

«Если говорить в сегодняшних ценах – это где-то около 25 тыс. рублей. И эта задача является настолько приоритетной и настолько актуальной, что все движение сегодня должно быть подчинено именной этой задаче», – пояснила Голодец на Российском инвестиционном форуме в Сочи. И добавила, что чем быстрее увеличатся пенсии, тем лучше будут чувствовать себя пожилые люди.

При этом, по словам вице-премьера, в Пенсионном фонде есть деньги для исполнения всех обязательств. Это заявление стало ответом на утверждение экс-министра финансов РФ и руководителя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, сообщившего о дефиците средств фонда.


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