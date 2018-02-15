По итогам 2017 года участниками студотрядов в РТ стали более 10 тысяч человек

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). По итогам 2017 года участниками студенческих трудовых отрядов (СТО) в РТ стали более 10 тысяч человек. На сегодняшний день в движении состоят 10 тысяч 363 студента. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал замминистра по делам молодежи и спорту РТ Рустам Гарифуллин.

Он добавил, что движение СТО активно развивается в таких городах, как Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Заинск, Бугульма, Чистополь. Среди учебных заведений похвастаться хорошими показателями могут Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанский архитектурно-строительный университет, Казанский государственный медицинский университет, Казанский государственный энергетический университет, Елабужский институт К(П)ФУ и Набережночелнинский педагогический университет.

В 2018 году движение СТО в Татарстане отмечает 55-летний юбилей. Как отметил Гарифуллин, в течение всего учебного года представители трудовых отрядов будут проводить презентации и встречи со студентами татарстанских вузов, во время которых ребятам расскажут о возможностях трудоустройства в летнее время, суммах оплаты, а также предложат конкретные варианты и вакансии.