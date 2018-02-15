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Замглавы Минстроя РФ назвал Татарстан лидером по капремонту

15 февраля 2018, 15:36 , Фото: prav.tatarstan.ru

Замглавы Минстроя РФ назвал Татарстан лидером по капремонту В числе регионов-лидеров Андрей Чибис упомянул Башкортостан, Москву и Московскую область.
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(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Заместитель главы Министерства строительства и ЖКХ России Андрей Чибис назвал Татарстан лидером по капитальному ремонту, пишет газета «Известия».

Лидерами среди регионов по выполнению плана капитального ремонта жилого фонда, масштабам и собираемости взносов за жилищно-коммунальные услуги являются Татарстан, Москва, Московская область и Башкортостан, отметил замминистра.

Среди аутсайдеров Чибис упомянул Ивановскую, Курганскую и Магаданскую области. Эти субъекты Федерации с программой капитального ремонта не справились, констатировал он.


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