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Экологи обязали промпредприятие Альметьевска установить систему сбора талых вод

15 февраля 2018, 20:58

Новые очистные сооружения на промышленной площадке Татарстана предотвратят загрязнение водоема.
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(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Экологи Татарстана обязали промышленное предприятие Альметьевска, находящееся на территории водоохраной зоны, установить систему сбора ливневых и талых вод. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В соответствии со статьей 16 Водного кодекса РФ, эксплуатация предприятий и организаций в границах водоохранных зон допускается лишь при условии их оборудования очистными сооружениями. По факту невыполнения требований по охране водного объекта предприятие привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.45 КоАП РФ.

На сегодняшний день нарушение, выявленное экологами, устранено. Предприятием разработан и реализован проект по строительству системы сбора ливневых и талых вод с территории объекта. Автономные очистные сооружения, расположенные по периметру промышленной площадки, предотвратят загрязнение водоема.
 


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