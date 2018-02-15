Экологи обязали промпредприятие Альметьевска установить систему сбора талых вод

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Экологи Татарстана обязали промышленное предприятие Альметьевска, находящееся на территории водоохраной зоны, установить систему сбора ливневых и талых вод. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В соответствии со статьей 16 Водного кодекса РФ, эксплуатация предприятий и организаций в границах водоохранных зон допускается лишь при условии их оборудования очистными сооружениями. По факту невыполнения требований по охране водного объекта предприятие привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.45 КоАП РФ.

На сегодняшний день нарушение, выявленное экологами, устранено. Предприятием разработан и реализован проект по строительству системы сбора ливневых и талых вод с территории объекта. Автономные очистные сооружения, расположенные по периметру промышленной площадки, предотвратят загрязнение водоема.

