(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Россия намерена собрать не менее 110 млн тонн зерна в 2018 году, сообщает ИА «Финмаркет» со ссылкой на заявление первого замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова.

РФ произведет как минимум 110 млн тонн зерна в наступившем году, несмотря на внешние факторы, включая неблагоприятные погодные условия, сказал представитель Министерства сельского хозяйства.

«У нас впереди еще определенный цикл рисков, но в целом мы уверены в том, что не менее 110 млн тонн зерна — это тот объем, который будет произведен в этом году, по мнению экспертов зернового рынка, наших уважаемых ученых, агрономов», — сказал Хатуов в кулуарах Сочинского инвестиционного форум.

Ситуация на сегодняшний день относительно стабильная, но ведомство должно консервативно подходить к прогнозам, заметил первый замминистра сельского хозяйства.

В 2017 году урожай составил 134,1 млн тонн зерна против 120,7 млн тонн годом ранее.