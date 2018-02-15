Ученые обнаружили «санитаров» среди муравьев

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Ученые Лозаннского университета (Швейцария) обнаружили, что один из видов африканских муравьев лечит своих солдат, раненных при набегах на термитники, пишут «Известия».

Муравей Megaponera analis при нападении на него может позвать на помощь товарищей, выделяя особый феромон. Сородичи вынесут пострадавшего в безопасное место.

Спасатели вылизывают раны пострадавшего муравья. После такого лечения он с вероятностью 90 процентов выживает. Насекомые, не получившие помощь, умирают в восьми случаях из десяти.

При этом муравьи могут сами выбрать, кого из пострадавших они будут лечить, а кого нет.