За спасение людей в Татарстане будут платить 50 тысяч рублей

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). За спасение людей в экстремальных ситуациях в Татарстане будут платить 50 тысяч рублей, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Кабинет Министров РТ, дабы стимулировать жителей республики в вопросах взаимопомощи, предложил установить пять ежегодных премий за спасение людей. Размер премии составит 50 тысяч рублей.

Списки к награждению будут согласовываться на заседаниях общественной палаты. Не позднее первого октября текущего года все необходимые документы должны быть отправлены в Кабмин Республики Татарстан, где и будут составлены окончательные списки для премирования.

Награждать героев будут 27 декабря в канун празднования Дня спасателя РФ. В торжественной обстановке им вручат почетные грамоты и денежные премии.