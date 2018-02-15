Гостехнадзор РТ выявил около 1,6 тыс. нарушений правил эксплуатации машин

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В прошлом году сотрудниками Управления Гостехнадзора РТ было выявлено около 1,6 тыс. нарушений правил эксплуатации машин. Об этом заявил на коллегии управления его начальник Радик Зиатдинов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Одной из задач ведомства является осуществление надзора за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в агропромышленном комплексе, – отметил докладчик. – Было проверено 15 тыс. единиц техники растениеводства, более тысячи единиц оборудования ферм и машинно-тракторных парков».

На сегодня зарегистрированы и состоят на учете свыше 83,9 тыс. единиц самоходных машин и прицепов, из которых 23 процента – в агропромышленном комплексе, 33 процента – в промышленности, 44 процента – у индивидуальных владельцев.

«Одним из главных факторов обеспечения безопасной эксплуатации машин является наличие у механизаторов удостоверений с категориями допуска к управлению самоходной техникой, – подчеркнул начальник управления. – На компьютерном учете состоят более 125 тыс. действующих удостоверений, полученных трактористами-машинистами республики. В прошлом году было выдано 12,9 тыс. удостоверений, из них 40 процентов – после обучения, 60 процентов – замена в связи с истечением срока действия и с изменением категорий допуска».

Глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов отметил, что эффективность деятельности Управления Гостехнадзора РТ напрямую влияет на показатели сельскохозяйственного производства.

«Основной вопрос – исправность техники. Нам очень важна высокая производительность каждой единицы техники, – добавил вице-премьер. – Показатели, которые мы достигаем – 5 млн т зерна, более 3 млн т сахарной свеклы, – возможны лишь при условии упорного, каждодневного труда. Если цепочка прерывается, результаты такими уже не будут».