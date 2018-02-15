Озеро Безымянное в Татарстане пройдет экореабилитацию

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Загрязненное сточными водами озеро Безымянное в поселке Ореховка Зеленодольского района Татарстана пройдет экореабилитацию. Ущерб, нанесенный водному объекту, составляет 3,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Сточные воды от биологических очистных сооружений УК «Ореховка», загрязнявшие это озеро, теперь отводятся на очистные поселка Васильево по канализационным сетям Васильево – Салават Купере. Проблема загрязнения водного объекта хозфекальными сточными водами была выявлена еще в 2016 году.

В отобранных пробах экологи обнаружили превышение нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ. Управляющая компания неоднократно привлекалась к ответственности по различным статьям КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила более 150 тысяч рублей.

По материалам экологов следователем-криминалистом отдела криминалистики СУ СК РФ по РТ было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».

Инспекторы направляли иск в Ново-Савиновский районный суд Казани. УК «Ореховка» обязали получить разрешение на водопользование и привести качество сбрасываемых сточных вод с очистных сооружений в соответствие с нормой. Решением суда исковые требования должны были быть удовлетворены до сентября 2017 года. В ноябре 2017 года судебные приставы отключили очистные сооружения.