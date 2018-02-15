Волонтеры избирательного штаба Путина в Татарстане приступили к обучению

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Сегодня в региональном избирательном штабе кандидата в Президенты России Владимира Путина стартовала образовательная смена для волонтеров. Слушателями стали 45 человек, отобранных из более чем 400 желающих.

«Поздравляю с тем, что вы стали частью нашей огромной команды. У нас стартует школа обучения. Мы обучим вас всем тем навыкам и знаниям, которые пригодятся в работе по выборам. Будут сформированы команды по направлениям», – поприветствовал слушателей координатор деятельности волонтеров штаба Александр Жаринов.

Уже сегодня волонтерам, а это люди разных возрастов и профессий, предстоит определиться, кем они видят себя в команде избирательного штаба: волонтерами по работе с масс-медиа, волонтерами-наблюдателями, организаторами, сторонниками и так далее.

«После этой учебы они определятся, а уже после этого – пойдет конкретная работа с отдельным наставником», – отметил заместитель руководителя регионального избирательного штаба Андрей Кондратьев. «От возраста здесь ничего не зависит – главное, чтобы сердце горячее было», – подчеркнул он.

При этом Кондратьев заметил, что впечатлен открытостью и честностью отбора волонтеров. По его словам, он и сам, не будь так загружен, с удовольствием вошел бы в эту команду.

Светлана Калядина работает в госструктуре, волонтером решила стать сразу, как узнала, что открыт набор. Заявление подала одной из первых и даже не сомневалась, что пройдет процедуру отбора. «Я себя вижу в качестве организатора и немного в качестве волонтера по взаимодействию со СМИ», – сказала она.

Салавату Муртазину, сотруднику одной из бюджетных организаций Казани, скоро исполнится 65 лет. С выбором направления работы в штабе он еще не определился, но в том, что опыт будет полезным, не сомневается: «Мне очень интересно общаться с молодыми – набираюсь энергии, учусь у них, хочется передать им и свой опыт».

«Просто не будет никому: впереди сотни мероприятий, сотни событий», – предупредил Кондратьев. Он привел три главных «не», важных, по его мнению, не только для волонтеров, но и в целом для команд каждого из кандидатов в Президенты РФ: «Не подвести кандидата, не подвести избирательную кампанию, не подвести то дело, которым ты занимаешься».

Что же касается волонтерской команды, которая сейчас формируется, заместитель руководителя избирательного штаба подчеркнул, что процесс не завершен и заявки еще принимаются. «Я очень надеюсь, что 18 марта история команды не завершится. Наверняка они что-то придумают и будут и после 18-го числа работать на благо нашей России», – отметил он.

Кипит работа и в избирательных штабах других кандидатов в Президенты РФ. Первый секретарь рескома Татарстанского регионального отделения КПРФ Хафиз Миргалимов 13 февраля отмечал, что штабом проводятся многочисленные встречи и выезды в районы.

Предвыборные штабы Бориса Титова, Ксении Собчак, Григория Явлинского и Владимира Жириновского также сообщают о готовности к активной фазе выборного процесса.