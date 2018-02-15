Главный корпус Казанской ветеринарной академии отремонтируют за 120 млн рублей

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). На капитальный ремонт главного корпуса Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана планируется потратить 120 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, в главном корпусе заменят инженерные сети, двери и окна, отремонтируют входные группы. Кроме того, средства будут потрачены на мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и благоустройство прилегающей территории.

Финансирование осуществляется из бюджета Республики Татарстан. Здание должно быть отремонтировано до конца августа этого года.