Татарстан договорился о сотрудничестве с Внешэкономбанком и АСИ

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Татарстан, Внешэкономбанк и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов подписали меморандум о взаимодействии, сообщает пресс-служба главы республики.

Татарстан договорился о сотрудничестве с ВЭБом и АСИ в рамках Российского инвестиционного форума, проходящего в Сочи. Подписи под документом поставили Президент РТ Рустам Минниханов и председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков.

До процедуры подписания состоялась рабочая встреча Рустама Минниханова с Сергеем Горьковым. На встрече Президент РТ и глава ВЭБа обсудили дальнейшее сотрудничество при реализации ряда инвестиционных проектов на территории республики и взаимодействие по другим направлениям.