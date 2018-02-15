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Татарстан договорился о сотрудничестве с Внешэкономбанком и АСИ

15 февраля 2018, 15:25 , Фото: president.tatar.ru

Татарстан договорился о сотрудничестве с Внешэкономбанком и АСИ Республика подписала меморандум о взаимодействии с ВЭБом и Агентством стратегических инициатив.
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(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Татарстан, Внешэкономбанк и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов подписали меморандум о взаимодействии, сообщает пресс-служба главы республики.

Татарстан договорился о сотрудничестве с ВЭБом и АСИ в рамках Российского инвестиционного форума, проходящего в Сочи. Подписи под документом поставили Президент РТ Рустам Минниханов и председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков.

До процедуры подписания состоялась рабочая встреча Рустама Минниханова с Сергеем Горьковым. На встрече Президент РТ и глава ВЭБа обсудили дальнейшее сотрудничество при реализации ряда инвестиционных проектов на территории республики и взаимодействие по другим направлениям.


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